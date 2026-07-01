Informations pratiques

Rives-du-Couesnon

Vélo balade patrimoine

2 Impasse du Presbytère Rives-du-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:15:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Venez découvrir sur le circuit vallonné de 16km sur St Georges et Vendel, une balade commentée sur les paysages et le patrimoine.

Rendez-vous à 9h15 au gîte La Rivée, à Saint Georges de Chesné.

Le midi pique-nique à l’éco gîte, puis après-midi animée par la Granjagoul avec visite de la grange dimière.

Prévoyez votre vélo en bon état de fonctionnement, sac à dos, gourde, k-way et crème solaire !

Enfants sous la responsabilité des parents, places limitées. .

2 Impasse du Presbytère Rives-du-Couesnon 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 26 76 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vélo balade patrimoine Rives-du-Couesnon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT FOUGERES