Vélo balade patrimoine Rives-du-Couesnon
dimanche 26 juillet 2026 · Rives-du-Couesnon
Informations pratiques
Rives-du-Couesnon
Vélo balade patrimoine
2 Impasse du Presbytère Rives-du-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:15:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez découvrir sur le circuit vallonné de 16km sur St Georges et Vendel, une balade commentée sur les paysages et le patrimoine.
Rendez-vous à 9h15 au gîte La Rivée, à Saint Georges de Chesné.
Le midi pique-nique à l’éco gîte, puis après-midi animée par la Granjagoul avec visite de la grange dimière.
Prévoyez votre vélo en bon état de fonctionnement, sac à dos, gourde, k-way et crème solaire !
Enfants sous la responsabilité des parents, places limitées. .
2 Impasse du Presbytère Rives-du-Couesnon 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 26 76 52
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English :
L’événement Vélo balade patrimoine Rives-du-Couesnon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT FOUGERES
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