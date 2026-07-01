Informations pratiques

Fougères

Lèz Chminries d’létë Concert de Serène

9 Rue Le Bouteiller Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Serène explore les liens entre musiques anciennes et musiques traditionnelles autour d’un répertoire de chansons francophones. Avec le quatuor Cyril Couchoux, guitare baroque, chant ; François Fontes, théorbe ; Clémence Lenoël, violes de gambe et Emmanuelle Bouthillier, chant, violon baroque .

9 Rue Le Bouteiller Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

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English :

L’événement Lèz Chminries d’létë Concert de Serène Fougères a été mis à jour le 2026-06-29 par OT FOUGERES