Informations pratiques

Fougères

C’est la récré au château Atelier du Matrimoine et du Patrimoine

69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

L’heure de la récré a sonné pour vos enfants !

Connais-tu la choule, le jeu de la grenouille, l’alquerque ou encore la mérelle ? Non ? C’est qu’il est temps pour toi de venir faire un bond dans le temps pour t’initier aux jeux du Moyen Âge.

L’animation est à 10h30 pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-10 ans 10 enfants maximum par créneau. .

69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75

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English :

L’événement C’est la récré au château Atelier du Matrimoine et du Patrimoine Fougères a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES