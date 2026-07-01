C’est la récré au château Atelier du Matrimoine et du Patrimoine Fougères
vendredi 17 juillet 2026 · Fougères
Informations pratiques
Fougères
C’est la récré au château Atelier du Matrimoine et du Patrimoine
69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
L’heure de la récré a sonné pour vos enfants !
Connais-tu la choule, le jeu de la grenouille, l’alquerque ou encore la mérelle ? Non ? C’est qu’il est temps pour toi de venir faire un bond dans le temps pour t’initier aux jeux du Moyen Âge.
L’animation est à 10h30 pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-10 ans 10 enfants maximum par créneau. .
69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75
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English :
L’événement C’est la récré au château Atelier du Matrimoine et du Patrimoine Fougères a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES
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