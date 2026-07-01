Informations pratiques

Fougères

Les Nocturnes du Château les Narratives Temporelles

Place Pierre Symon Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Arpentez le château à la tombée de la nuit et découvrez-le sous un autre jour !

Le soir tombe, une atmosphère paisible et mystérieuse s’empare des lieux… à la lueur des flammes, laissez-vous guider dans ces bulles temporelles qui le temps d’un instant, vous plongeront dans l’ambiance des grands évènements passés du château !

Départs à 21h30 22h 22h30 .

Place Pierre Symon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75

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English :

L’événement Les Nocturnes du Château les Narratives Temporelles Fougères a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES