UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fougères

Les Nocturnes du Château les Narratives Temporelles Fougères

mardi 28 juillet 2026 · Fougères

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Place Pierre Symon
Ville
35300 Fougères
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Fougères

Les Nocturnes du Château les Narratives Temporelles

Place Pierre Symon Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Arpentez le château à la tombée de la nuit et découvrez-le sous un autre jour !

Le soir tombe, une atmosphère paisible et mystérieuse s’empare des lieux… à la lueur des flammes, laissez-vous guider dans ces bulles temporelles qui le temps d’un instant, vous plongeront dans l’ambiance des grands évènements passés du château !

Départs à 21h30 22h 22h30   .

Place Pierre Symon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Nocturnes du Château les Narratives Temporelles Fougères a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES

À voir aussi à Fougeres (Ille-et-Vilaine)