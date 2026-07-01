Les Nocturnes du Château les Narratives Temporelles Fougères
mardi 28 juillet 2026 · Fougères
Informations pratiques
Fougères
Les Nocturnes du Château les Narratives Temporelles
Place Pierre Symon Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Arpentez le château à la tombée de la nuit et découvrez-le sous un autre jour !
Le soir tombe, une atmosphère paisible et mystérieuse s’empare des lieux… à la lueur des flammes, laissez-vous guider dans ces bulles temporelles qui le temps d’un instant, vous plongeront dans l’ambiance des grands évènements passés du château !
Départs à 21h30 22h 22h30 .
Place Pierre Symon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75
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English :
L’événement Les Nocturnes du Château les Narratives Temporelles Fougères a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES
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