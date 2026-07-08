Les Jeudis du Château Mon Royaume par la Cie Les Ptits Bras Fougères
jeudi 6 août 2026 · Fougères
Informations pratiques
Fougères
Les Jeudis du Château Mon Royaume par la Cie Les Ptits Bras
Place Pierre Symon Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
C’est au tour de la Compagnie Les p’tits bras de vous retrouver pour un spectacle de cirque aérien humoristique !Plongez dans le Royaume de trois personnages aussi loufoques qu’ambitieux. Du porté acrobatique à la capilotraction, un trio d’artistes talentueux et drôles pour une performance réjouissante, où la quête de gloire devient un véritable spectacle.
Horaires 20h30 ouverture des portes 21h début du spectacle 1 000 personnes maximum.
Pour les spectacles des Jeudis du Château, vous pouvez bénéficier du service des Souffleurs d’images, qui consiste à vous décrire le spectacle pendant sa représentation (voir sur le site internet) .
Place Pierre Symon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Les Jeudis du Château Mon Royaume par la Cie Les Ptits Bras Fougères a été mis à jour le 2026-06-30 par OT FOUGERES
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