Muséocatching à la Coursive Atelier du Matrimoine et du Patrimoine Fougères
vendredi 31 juillet 2026 · Fougères
Informations pratiques
Fougères
Muséocatching à la Coursive Atelier du Matrimoine et du Patrimoine
69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-21
Mode exploration activé pendant 1h30 pour vos enfants !
Le patrimoine naturel de Fougères est riche et n’attend qu’à être exploré. Viens découvrir l’environnement qui nous entoure et pars à sa découverte. Et qui sait, un trésor se trouve peut-être au bout du chemin ?
L’animation est à 10h30 pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-10 ans 10 enfants maximum par créneau. .
69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75
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English :
L’événement Muséocatching à la Coursive Atelier du Matrimoine et du Patrimoine Fougères a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES
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