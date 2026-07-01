Informations pratiques

Fougères

Muséocatching à la Coursive Atelier du Matrimoine et du Patrimoine

69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-21

Mode exploration activé pendant 1h30 pour vos enfants !

Le patrimoine naturel de Fougères est riche et n’attend qu’à être exploré. Viens découvrir l’environnement qui nous entoure et pars à sa découverte. Et qui sait, un trésor se trouve peut-être au bout du chemin ?

L’animation est à 10h30 pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-10 ans 10 enfants maximum par créneau. .

69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75

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English :

L’événement Muséocatching à la Coursive Atelier du Matrimoine et du Patrimoine Fougères a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES