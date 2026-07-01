Informations pratiques

Parcé

Lèz Chminries d’létë Fabrique ton masque de loup

2 Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Vieûs-tu jouër ao loû ? Viens t’amuser et fabriquer ton

masque de loup en famille à La Granjagoul ! Atelier créatif masque farfelu et Chminrie défilé dans

le village en musique et chansons avec Cèd Malaonaï. A la qheûe leû leû !

Jauge limitée, à partir de 6 ans. .

2 Rue de la Bascule Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

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English :

L’événement Lèz Chminries d’létë Fabrique ton masque de loup Parcé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT FOUGERES