Lèz Chminries d’létë Fabrique ton masque de loup Parcé
jeudi 16 juillet 2026 · Parcé
Informations pratiques
Parcé
Lèz Chminries d’létë Fabrique ton masque de loup
2 Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Vieûs-tu jouër ao loû ? Viens t’amuser et fabriquer ton
masque de loup en famille à La Granjagoul ! Atelier créatif masque farfelu et Chminrie défilé dans
le village en musique et chansons avec Cèd Malaonaï. A la qheûe leû leû !
Jauge limitée, à partir de 6 ans. .
2 Rue de la Bascule Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lèz Chminries d’létë Fabrique ton masque de loup Parcé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT FOUGERES
À voir aussi à Parcé (Ille-et-Vilaine)
- Lèz Chminries d’létë Le bal du grand loup du bois Parcé 21 juillet 2026
- Lèz Chminries d’létë Chminrie au fil des patrimoines Parcé 31 juillet 2026