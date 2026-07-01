UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Parcé

Lèz Chminries d’létë Fabrique ton masque de loup Parcé

jeudi 16 juillet 2026 · Parcé

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 Rue de la Bascule
Ville
35210 Parcé
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Parcé

Lèz Chminries d’létë Fabrique ton masque de loup

2 Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Vieûs-tu jouër ao loû ? Viens t’amuser et fabriquer ton
masque de loup en famille à La Granjagoul ! Atelier créatif masque farfelu et Chminrie défilé dans
le village en musique et chansons avec Cèd Malaonaï. A la qheûe leû leû !
Jauge limitée, à partir de 6 ans.   .

2 Rue de la Bascule Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lèz Chminries d’létë Fabrique ton masque de loup Parcé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT FOUGERES

À voir aussi à Parcé (Ille-et-Vilaine)