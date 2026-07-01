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AGENDA · Parcé

Lèz Chminries d’létë Le bal du grand loup du bois Parcé

mardi 21 juillet 2026 · Parcé

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
2 Rue de la Bascule
Ville
35210 Parcé
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Parcé

Lèz Chminries d’létë Le bal du grand loup du bois

2 Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Le bal du Grand Loup du Bois, c’est un bal de danses traditionnelles du Pays Gallo pour les petits loups !
Et les plus grands aussi ! Animé par Cèd Malaonaï chant, accordéons, jâze… Et surprises !
Si vous avez la bonne cadence, vous aurez peut-être la chance de faire sortir le grand loup du bois pour qu’il vous conte une histoire. Et en avant-deux !
Jauge limitée, à partir de 6 ans   .

2 Rue de la Bascule Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99 

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English :

L’événement Lèz Chminries d’létë Le bal du grand loup du bois Parcé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT FOUGERES

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