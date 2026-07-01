Lèz Chminries d’létë Le bal du grand loup du bois Parcé
mardi 21 juillet 2026 · Parcé
Informations pratiques
Parcé
Lèz Chminries d’létë Le bal du grand loup du bois
2 Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Le bal du Grand Loup du Bois, c’est un bal de danses traditionnelles du Pays Gallo pour les petits loups !
Et les plus grands aussi ! Animé par Cèd Malaonaï chant, accordéons, jâze… Et surprises !
Si vous avez la bonne cadence, vous aurez peut-être la chance de faire sortir le grand loup du bois pour qu’il vous conte une histoire. Et en avant-deux !
Jauge limitée, à partir de 6 ans .
2 Rue de la Bascule Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99
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English :
L’événement Lèz Chminries d’létë Le bal du grand loup du bois Parcé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT FOUGERES
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