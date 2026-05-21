Lez’Arts Nocturnes Notre Dame de l’Assomption Stains

Le 6 juin 2026, à partir de 19h la galerie Taches d’Art au 6 rue Jean Durand 93240 Stains

L’association RFX – REFLEX vous accueil gratuitement, à une exposition collective d’artistes de différents univers et horizons à découvrir à travers un quiz Enquêteur d’Art.

et à 21h le public est invité à suivre une piste street art jusqu’à dans l’église Notre Dame de l’Assomption

– Performance light painting par l’artiste Konte RAST

– Réalisation de peinture numérique projetée par Pikxl Art

– Concert live de la compagnie OZAM et LessGreen

Lez’Arts Nocturnes à l’occasion de la Nuit Blanche 2026 avec performances visuel live, concert, exposition.

Le samedi 06 juin 2026

de 21h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00

Notre Dame de l’Assomption 16 rue Carnot 93240 Stains

https://www.empireflex.com +33607579255



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