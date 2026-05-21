Lez’Arts Nocturnes Notre Dame de l’Assomption Stains
Lez’Arts Nocturnes Notre Dame de l’Assomption Stains dimanche 7 juin 2026.
Le 6 juin 2026, à partir de 19h la galerie Taches d’Art au 6 rue Jean Durand 93240 Stains
L’association RFX – REFLEX vous accueil gratuitement, à une exposition collective d’artistes de différents univers et horizons à découvrir à travers un quiz Enquêteur d’Art.
et à 21h le public est invité à suivre une piste street art jusqu’à dans l’église Notre Dame de l’Assomption
– Performance light painting par l’artiste Konte RAST
– Réalisation de peinture numérique projetée par Pikxl Art
– Concert live de la compagnie OZAM et LessGreen
Lez’Arts Nocturnes à l’occasion de la Nuit Blanche 2026 avec performances visuel live, concert, exposition.
Le samedi 06 juin 2026
de 21h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00
Notre Dame de l’Assomption 16 rue Carnot 93240 Stains
https://www.empireflex.com +33607579255
Afficher la carte du lieu Notre Dame de l’Assomption et trouvez le meilleur itinéraire