LFF- Les Tousrouges et les toubleus Cinéma Le Félix Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

LFF- Les Tousrouges et les toubleus

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Dans le cadre du Little Film Festival, venez voir un film au cinéma Le Félix de Labouheyre.

Ciné Pitchoun’: tarif unique à 3.50€.

La séance sera suivie d’un atelier. .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : LFF- Les Tousrouges et les toubleus

L’événement LFF- Les Tousrouges et les toubleus Labouheyre a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cœur Haute Lande