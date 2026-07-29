LFF- Patouille et Momo, les contes de la forêt Cinéma Le Félix Labouheyre
dimanche 16 août 2026 · Cinéma Le Félix · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
LFF- Patouille et Momo, les contes de la forêt
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Dans le cadre du Little Film Festival, venez voir un film au cinéma Le Félix de Labouheyre.
Ciné Pitchoun’: tarif unique à 3.50€.
La séance sera suivie d’un atelier. .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : LFF- Patouille et Momo, les contes de la forêt
L’événement LFF- Patouille et Momo, les contes de la forêt Labouheyre a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cœur Haute Lande
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