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LFF- Patouille et Momo, les contes de la forêt Cinéma Le Félix Labouheyre

dimanche 16 août 2026 · Cinéma Le Félix · Labouheyre

LFF- Patouille et Momo, les contes de la forêt Cinéma Le Félix Labouheyre

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cinéma Le Félix
Adresse
2 rue de l'hôtel de ville
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif

Labouheyre

LFF- Patouille et Momo, les contes de la forêt

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Dans le cadre du Little Film Festival, venez voir un film au cinéma Le Félix de Labouheyre.
Ciné Pitchoun’: tarif unique à 3.50€.
La séance sera suivie d’un atelier.   .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68  cinema.labouheyre@gmail.com

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English : LFF- Patouille et Momo, les contes de la forêt

L’événement LFF- Patouille et Momo, les contes de la forêt Labouheyre a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cœur Haute Lande

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