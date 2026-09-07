L’HABITATION CLAIRE FONTAINE, Habitation Clairefontaine, Baillif

Informations pratiques

L’HABITATION CLAIRE FONTAINE Samedi 19 septembre, 09h30 Habitation Clairefontaine Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

Laissez-vous conter l’Habitation Claire Fontaine, « Demeure d’Illustres » !

L’Ordre des Gardiens du Patrimoine a le plaisir de vous inviter à une journée exceptionnelle sur le lieu de naissance du mythique Chevalier de Saint-Georges.

Au programme de cette journée patrimoniale et culturelle :

• Dévoilement de la stèle commémorative

• Inauguration du tout nouveau parcours numérique

• Visites guidées du domaine

• Concert de musique

• Découverte et vente sur le stand de produits agro-transformés

Restauration : Possibilité de déjeuner sur place (sur réservation uniquement).

⏰ Horaires : De 9h00 à 18h00

Infoline & Réservations repas : 0690 55 29 38

Venez nombreux honorer la mémoire et le patrimoine de notre territoire !

Habitation Clairefontaine SAINT-ROBERT 97123 BAILLIF Baillif 97123 Guadeloupe Guadeloupe +590.0690 55 29 38 [{« type »: « phone », « value »: « 0690 55 29 38 »}] Clairefontaine lieu de naissance du chevalier Saint-Georges

Clairefontaine le lieu de naissance du mythique Chevalier de Saint-Georges.

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