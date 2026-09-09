Préparation de kokas – atelier fait main, Foutibon, Baillif
samedi 19 septembre 2026 · Foutibon · Baillif
Informations pratiques
Préparation de kokas – atelier fait main Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Foutibon Guadeloupe
6
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Bèl bonjou lafanmi !
Pour les Journées du patrimoine, Foutibon vous ouvre sa cuisine et vous transmet un geste d’antan : la préparation des kokas, à la main.
Zòt ja konnèt : chez nous, tout est fait maison. Koko la ké ja kassé pour vous laisser l’essentiel : mélanger, parfumer, façonner, et repartir avec vos propres kokas et le savoir-faire qui va avec.
Samedi 19 septembre 2026
Matin : 10 h – 12 h · Après-midi : 15h – 17h
6 personnes par atelier, pour un vrai moment tout en douceur.
Participation à l’atelier : gratuite. Une seule condition : l’achat d’un produit Foutibon (sirop, douceur…) le jour même.
Plas limité (6). Réservez votre place via WhatsApp
Nou ka atann zòt !
Foutibon 414, chemin des tamariniers 97123 baillif Baillif 97123 Guadeloupe Guadeloupe https://www.foutibon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://chk.me/EeOivTb »}]
Bèl bonjou lafanmi !
©Foutibon
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