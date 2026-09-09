UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Baillif

Préparation de kokas – atelier fait main, Foutibon, Baillif

samedi 19 septembre 2026 · Foutibon · Baillif

Préparation de kokas – atelier fait main, Foutibon, Baillif

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Foutibon
Adresse
414, chemin des tamariniers 97123 baillif
Ville
97123 Baillif
Département
Guadeloupe
Tarif
6

Préparation de kokas – atelier fait main Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Foutibon Guadeloupe

6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Bèl bonjou lafanmi !
Pour les Journées du patrimoine, Foutibon vous ouvre sa cuisine et vous transmet un geste d’antan : la préparation des kokas, à la main.
Zòt ja konnèt : chez nous, tout est fait maison. Koko la ké ja kassé pour vous laisser l’essentiel : mélanger, parfumer, façonner, et repartir avec vos propres kokas et le savoir-faire qui va avec.
Samedi 19 septembre 2026
Matin : 10 h – 12 h · Après-midi : 15h – 17h
6 personnes par atelier, pour un vrai moment tout en douceur.
Participation à l’atelier : gratuite. Une seule condition : l’achat d’un produit Foutibon (sirop, douceur…) le jour même.
Plas limité (6). Réservez votre place via WhatsApp
Nou ka atann zòt !

Foutibon 414, chemin des tamariniers 97123 baillif Baillif 97123 Guadeloupe Guadeloupe https://www.foutibon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://chk.me/EeOivTb »}]
Bèl bonjou lafanmi !

©Foutibon

À voir aussi à Baillif (Guadeloupe)