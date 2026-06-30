Informations pratiques

Rahart

L’Hectare « Panier Piano » à Rahart

Rahart Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Après quinze ans de tournées à travers le monde, la pianiste Golda Schmendrick vous invite à une leçon de piano pas tout à fait comme les autres.

L’Hectare « Panier Piano » à Rahart. Formée à Saint-Pétersbourg par le mystérieux maître Ivan Gorevitch, elle revendique une méthode révolutionnaire chacun peut jouer les grands classiques, quelles que soient ses capacités « la taille, la forme ou même le nombre de ses doigts ». Mais attention la musique est un sport de haut niveau. Il faut donc s’échauffer… et s’hydrater !

Entre confidences et souvenirs amoureux, notre musicienne vous entraîne dans une conférence qui dérape. Au fil des morceaux et des gags, la leçon se transforme en spectacle déjanté où piano, chant et humour font bon ménage. Joué plus de 300 fois en France et à l’étranger, ce seul en scène séduit par son énergie, son humour et son personnage haut en couleur. Tout public, dès 7 ans. 10 .

Rahart 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr

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English :

After fifteen years of touring around the world, pianist Golda Schmendrick invites you to a piano lesson unlike any other.

L’événement L’Hectare « Panier Piano » à Rahart Rahart a été mis à jour le 2026-06-30 par OT de Vendome Territoires Vendomois