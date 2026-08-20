L’herbier des feuilles, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Informations pratiques

L’herbier des feuilles Mercredi 28 octobre, 14h00 Jardin Botanique de Genève

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00

Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00

Voilà venues les belles couleurs de l’automne ! C’est le moment idéal pour ramasser des feuilles de toutes les couleurs ! Sauras-tu reconnaître de quelle plante elles proviennent ? Nous partirons en exploration botanique dans le Jardin avant d’apprendre comment sont fait les herbiers et de bricoler avec nos trouvailles.

Dans le cadre des Ateliers verts du Jardin Botanique de Genève, les mercredis après-midi, les enfants sont conviés à partager notre passion pour le monde végétal et fongique, de façon ludique et didactique. Enquêtes thématiques, découvertes sensorielles, explorations botaniques et bien d’autres activités sont au programme. Les collections vivantes du Jardin Botanique sont le théâtre de ces ateliers proposés par les médiateurs et médiatrices, les jardinières et jardiniers et les scientifiques du Jardin Botanique en collaboration avec les bénévoles de l’Uni3, Université des seniors de Genève.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.unige.ch/uni3/divers/ateliers-verts-jardin-botanique »}] [{« link »: « https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/linstitution/actualites/nos-ateliers-verts-sont-retour »}, {« link »: « https://www.unige.ch/uni3/ »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Pars à la découverte des feuilles d’automne et apprends à les conserver

Jardin Botanique de Genève