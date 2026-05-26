L’Héritage des Vicomtes Place des Tours Blandy
L’Héritage des Vicomtes Place des Tours Blandy vendredi 3 juillet 2026.
Blandy
L’Héritage des Vicomtes
Place des Tours Château de Blandy les Tours Blandy Seine-et-Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
12/17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-08-29 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Dans le somptueux cadre de la cour du château, le spectacle L’héritage des Vicomtes vous invite à revivre ses plus grandes heures ! Vous serez entraînez dans une grande fresque sur le château !
Des nouveautés vous attendent pour l’édition 2026 !
.
Place des Tours Château de Blandy les Tours Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 59 17 80 chateaudeblandy@departement77.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the sumptuous setting of the château’s courtyard, L’héritage des Vicomtes invites you to relive its greatest hours! You’ll be drawn into a grand fresco of the château!
New features for 2026!
L’événement L’Héritage des Vicomtes Blandy a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine et Marne Attractivité
À voir aussi à Blandy (Seine-et-Marne)
- Visite commentée autour des plantes médicinales, Château de Blandy, Blandy 6 juin 2026
- Atelier jardiniers en herbe, Château de Blandy, Blandy 6 juin 2026
- La médecine à la Renaissance avec Scalpel et Matula, Château de Blandy, Blandy 6 juin 2026
- Atelier d’initiation à la fouille archéologique, Château de Blandy, Blandy 13 juin 2026