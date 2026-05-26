L’Héritage des Vicomtes Place des Tours Blandy

Blandy

L’Héritage des Vicomtes

Place des Tours Château de Blandy les Tours Blandy Seine-et-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

12/17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Dans le somptueux cadre de la cour du château, le spectacle L’héritage des Vicomtes vous invite à revivre ses plus grandes heures ! Vous serez entraînez dans une grande fresque sur le château !



Des nouveautés vous attendent pour l’édition 2026 !

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Place des Tours Château de Blandy les Tours Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 59 17 80 chateaudeblandy@departement77.fr

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English :

In the sumptuous setting of the château’s courtyard, L’héritage des Vicomtes invites you to relive its greatest hours! You’ll be drawn into a grand fresco of the château!



New features for 2026!

L’événement L’Héritage des Vicomtes Blandy a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine et Marne Attractivité