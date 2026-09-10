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L’heure d’écouter, Bibliothèque Maurepas, Rennes

samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

L’heure d’écouter, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

L’heure d’écouter Samedi 14 novembre, 16h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T16:30:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T16:30:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
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