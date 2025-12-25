L’heure des tout petits, Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Un tapis, des coussins …. Et des livres de toutes les tailles, formes, couleurs ! Installez-vous confortablement avec vos tout petits et partagez ensemble une échappée dans les livres, les histoires, les comptines.

Pour les 0-3 ans et leurs parents.

Retrouvons-nous le samedi 17/01 à 11h.

Le rendez-vous pour lire en famille à la bibliothèque !

Le samedi 17 janvier 2026

de 11h00 à 11h20

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T12:00:00+01:00

fin : 2026-01-17T12:20:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T11:00:00+02:00_2026-01-17T11:20:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Marguerite Audoux et trouvez le meilleur itinéraire

