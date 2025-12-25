L’heure des tout petits, Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
L’heure des tout petits, Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 17 janvier 2026.
Un tapis, des coussins …. Et des livres de toutes les tailles, formes, couleurs ! Installez-vous confortablement avec vos tout petits et partagez ensemble une échappée dans les livres, les histoires, les comptines.
Pour les 0-3 ans et leurs parents.
Retrouvons-nous le samedi 17/01 à 11h.
Le rendez-vous pour lire en famille à la bibliothèque !
Le samedi 17 janvier 2026
de 11h00 à 11h20
gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
