L’Heure du Conte Charleval
mercredi 9 septembre 2026 · Charleval
Informations pratiques
Charleval
L’Heure du Conte
46 Gr Grande Rue Charleval Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
[L’HEURE DU CONTE !]
Retrouvez les prochaines dates de L’heure du conte de la Médiathèque de Charleval !
Les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte pourront venir écouter des histoires racontées par la Bibliothécaire Valérie les mercredis
• 9 Septembre
• 7 Octobre
• 18 Novembre
• 16 Décembre
Venez découvrir des histoires palpitantes, vivre des aventures magiques et pourquoi ne pas frissonner un peu avec un conte qui fait (gentiment) peur !
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| GRATUIT |
+ d’infos et réservations au 02.32.68.31.93 ou bibliotheque@charleval.net .
46 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 68 31 93 bibliotheque@charleval.net
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English : L’Heure du Conte
L’événement L’Heure du Conte Charleval a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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