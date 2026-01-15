L’Heure du conte Place Gudin Château-Chinon (Ville)

L’Heure du conte

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Pour les petits et grands à partir de 5 ou 6 ans (oui, bon, on accepte les plus petits et les grands aussi). .

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 08 64 mediatheque@ville-chateau-chinon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Heure du conte

L’événement L’Heure du conte Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-01-15 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)