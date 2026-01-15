L’Heure du conte Place Gudin Château-Chinon (Ville)
L’Heure du conte Place Gudin Château-Chinon (Ville) samedi 14 février 2026.
L’Heure du conte
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Pour les petits et grands à partir de 5 ou 6 ans (oui, bon, on accepte les plus petits et les grands aussi). .
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 08 64 mediatheque@ville-chateau-chinon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Heure du conte
L’événement L’Heure du conte Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-01-15 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)