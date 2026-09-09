L’histoire des rues et bâtiments du centre-bourg d’Ingré, Centre-Bourg, Ingré

Informations pratiques

L’histoire des rues et bâtiments du centre-bourg d’Ingré Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30, 15h45 Centre-Bourg Loiret

Limité à 20 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Après une première édition l’année dernière, les archives municipales d’Ingré proposent à nouveau une visite guidée sur l’histoire des bâtiments et rues du centre-bourg dans une version enrichie.

Quand a été bâtie la première mairie ? Où étaient les anciennes écoles et comment fonctionnaient-elles ? Quels commerces pouvait-on trouver dans le bourg ? Quel est l’ancien nom des rues ? Quelles transformations a connu le bourg entre le 18ème siècle et nos jours ?

Cette visite guidée d’une durée d’1 h 30, au cours de laquelle seront montrées nombre de photographies et illustrations anciennes, répondra à toutes ces questions et bien davantage. Alors, n’hésitez pas à vous inscrire et venez découvrir des pans méconnus de l’histoire communale !

Informations pratiques :

Un départ à 10 h, 13 h 30 et 15 h 45 (1 h 30 de visite)

20 participants par créneau

Réservation par mail auprès de M. Kévin Fouquet : fouquet.k@ingre.fr (préciser le créneau désiré, le nombre de participants et leur nom)

Centre-Bourg Place de la Mairie, 45140 Ingré Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « fouquet.k@ingre.fr »}] [{« link »: « mailto:fouquet.k@ingre.fr »}]

Après une première édition l’année dernière, les archives municipales d’Ingré proposent à nouveau une visite guidée sur l’histoire des bâtiments et rues du centre-bourg dans une version enrichie.

©Archives municipales d’Ingré