Percy-en-Normandie

L’histoire du bocage

Parking du Mont-Robin Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Venez parcourir l’histoire du bocage au cours d’une balade guidée au sommet du Mont Robin ! Le long des chemins creux, explorons l’évolution de ce paysage si familier et pourtant si ancien, dont les reliefs ont suivi le développement de notre société. Entre haies, vergers et talus, le bocage a bien des choses à nous dire… Alors partons le découvrir !

2h-2h30, 5km.

Contactez-moi si temps incertain.

Inscription conseillée, prévoir des espèces. .

Parking du Mont-Robin Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

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English : L’histoire du bocage

L’événement L’histoire du bocage Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Villedieu-les-Poêles