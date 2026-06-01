Tantonville

L’histoire du Maréchal Lyautey

1 PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS Tantonville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23 22:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Le Foyer Rural de Tantonville avec le soutien de la commune de Tantonville, est heureux de vous proposer une nouvelle conférence sur l’histoire de notre région

Mardi 23 juin à 20h à la salle des fêtes de Tantonville

L’histoire du Maréchal Lyautey.

Par Mr Patrick Venant, administrateur et secrétaire général adjoint de la Fondation Lyautey et membre de l’association nationale Maréchal Lyautey.

Entrée gratuite.Tout public

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1 PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS Tantonville 54116 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 52 47 93

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English :

The Foyer Rural de Tantonville, with the support of the town of Tantonville, is pleased to present a new lecture on the history of our region:

Tuesday, June 23, at 8:00 p.m. at the Tantonville community hall:

The History of Marshal Lyautey.

Presented by Mr. Patrick Venant, administrator and deputy secretary general of the Lyautey Foundation and member of the National Marshal Lyautey Association.

Free admission.

L’événement L’histoire du Maréchal Lyautey Tantonville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT DU PAYS DU SAINTOIS