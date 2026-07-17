L’histoire du pain et des spécialités alsaciennes, Maison du Pain d’Alsace, Bindernheim

Informations pratiques

L’histoire du pain et des spécialités alsaciennes 19 et 20 septembre Maison du Pain d’Alsace European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un parcours muséographique interactif vous emmène à la découverte de l’histoire du pain. Les spécialités alsaciennes, leurs légendes, mais aussi le travail du boulanger y sont présentés. Pour les familles, une visite ludique est proposée à l’aide d’un jeu.

Maison du Pain d’Alsace 7 rue du Sel, 67600 Sélestat Bindernheim 67600 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 58 45 90 https://maisondupain.alsace/ La Maison du Pain d’Alsace, située au cœur de Sélestat, est un espace unique qui fait vivre l’histoire et les traditions boulangères de la région. On y découvre, à travers un musée interactif et un fournil en activité, tout le parcours du pain. Des visites guidées, ateliers et animations permettent aux petits comme aux grands de mettre la main à la pâte et de plonger dans l’univers du savoir-faire artisanal alsacien. Un lieu gourmand et convivial, idéal pour apprendre, déguster et partager. Des parkings sont situés aux alentours et le site est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap.

Un parcours muséographique interactif vous emmène à la découverte de l’histoire du pain. Les spécialités alsaciennes, leurs légendes, mais aussi le travail du boulanger y sont présentés. Pour les une…

©maisondupainalsace