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AGENDA · Bindernheim

Marché aux puces Bindernheim

dimanche 30 août 2026 · Bindernheim

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
rue de l'Etang
Ville
67600 Bindernheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Bindernheim

Marché aux puces

rue de l’Etang Bindernheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Passez un agréable moment, tout en venant chiner l’objet rare et inattendu.
Tout le monde est invité à venir chiner et trouver l’objet rare sur les stands des nombreux exposants. La restauration est assurée sur place le midi.   .

rue de l’Etang Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 94 44 00  csubindernheim@gmail.com

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English :

Spend a pleasant moment, while coming to hunt for the rare and unexpected object.

L’événement Marché aux puces Bindernheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Grand Ried

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