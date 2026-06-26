Informations pratiques

Bindernheim

Marché aux puces

rue de l’Etang Bindernheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Passez un agréable moment, tout en venant chiner l’objet rare et inattendu.

Tout le monde est invité à venir chiner et trouver l’objet rare sur les stands des nombreux exposants. La restauration est assurée sur place le midi. .

rue de l’Etang Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 94 44 00 csubindernheim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spend a pleasant moment, while coming to hunt for the rare and unexpected object.

L’événement Marché aux puces Bindernheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Grand Ried