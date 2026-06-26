Marché aux puces Bindernheim
dimanche 30 août 2026 · Bindernheim
Informations pratiques
Bindernheim
Marché aux puces
rue de l’Etang Bindernheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Passez un agréable moment, tout en venant chiner l’objet rare et inattendu.
Tout le monde est invité à venir chiner et trouver l’objet rare sur les stands des nombreux exposants. La restauration est assurée sur place le midi. .
rue de l’Etang Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 94 44 00 csubindernheim@gmail.com
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English :
Spend a pleasant moment, while coming to hunt for the rare and unexpected object.
L’événement Marché aux puces Bindernheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Grand Ried
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