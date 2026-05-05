L’histoire énigmatique de la Kartoffelkeller, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté, Natzwiller

L’histoire énigmatique de la Kartoffelkeller Samedi 23 mai, 17h00, 18h00, 19h00 Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté Bas-Rhin

3 départs du Centre européen du résistant déporté, selon les places disponibles et dans l’ordre d’arrivée (pas de réservation préalable) (durée 1h00)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire énigmatique de la Kartoffelkeller (de l’allemand, « cave à pommes de terre »), qui éclaire le fonctionnement logistique du camp. Accompagné d’un guide-médiateur, explorez cet espace conservé à flanc de montagne et comprenez son rôle dans l’univers concentrationnaire nazi.

Des recherches récentes ont permis de renouveler les connaissances sur ce site et cette visite constitue une occasion privilégiée d’en découvrir les apports inédits. Pour l’occasion, des espaces habituellement fermés au public seront exceptionnellement accessibles. Une visite rare pour découvrir ce lieu discret mais essentiel de la mémoire du camp.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté RD 130, 67130 NATZWILLER Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 03 88 47 44 67 https://www.struthof.fr/ Le mémorial du camp de concentration nazi de Natzweiler-Struthof gère les vestiges de ce camp unique en France, situé sur le territoire de l’Alsace annexée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1941 à 1945, le camp et ses annexes internèrent 50 000 détenus dans des conditions effroyables où environ 17 000 déportés meurent.

Le site abrite aussi une nécropole nationale, avec son monument commémoratif de 40 mètres, ainsi que la chambre à gaz, située à 700 mètres en contrebas, où furent menées des expérimentations médicales sur des Juifs. La carrière et les vestiges des baraques industrielles, en libre accès, rappellent l’exploitation du granit rose pour les projets du IIIe Reich. Parking à proximité

Bâtiment du CERD accessible à tous

Ancien camp difficilement accessible pour les PMR

Nuit européenne des musées

©Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof