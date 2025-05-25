L’hiver aux Tourbières

Harricourt Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Balade nature hivernale , pour observer les arbres, les plantes, les oiseaux, les traces d’animaux, le sol et le paysage du site protégé des Tourbières des sources de la Bar. Parcours d’environ 4,5km .Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo. Bottes indispensables. Chiens non autorisés.

.

Harricourt 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 06 20

English :

Winter nature walk to observe the trees, plants, birds, animal tracks, soil and landscape of the Tourbières des Sources de la Bar protected site. Approx. 4.5km in length, please bring appropriate footwear and clothing for the weather. Boots essential. Dogs not allowed.

German :

Winterlicher Naturspaziergang , um Bäume, Pflanzen, Vögel, Tierspuren, den Boden und die Landschaft des Naturschutzgebiets Tourbières des sources de la Bar zu beobachten. Die Strecke beträgt ca. 4,5 km, Schuhe und Kleidung müssen dem Wetter angepasst sein. Stiefel sind unerlässlich. Hunde sind nicht erlaubt.

Italiano :

Un’escursione naturalistica invernale per osservare gli alberi, le piante, gli uccelli, le tracce degli animali, il suolo e il paesaggio del sito protetto delle Tourbières des Sources de la Bar. Lunghezza circa 4,5 km, si prega di portare con sé calzature e abbigliamento adatti alle condizioni atmosferiche. Gli scarponi sono indispensabili. I cani non sono ammessi.

Espanol :

Paseo invernal por la naturaleza para observar los árboles, las plantas, las aves, las huellas de animales, el suelo y el paisaje del sitio protegido de las Tourbières des Sources de la Bar. Longitud aproximada de 4,5 km. Se ruega llevar calzado y ropa adecuados a las condiciones meteorológicas. Imprescindible llevar botas. No se admiten perros.

L’événement L’hiver aux Tourbières Harricourt a été mis à jour le 2025-08-30 par Ardennes Tourisme