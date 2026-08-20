L’hiver et le 15 août – Projection cinéma, L’Orée – De fils en liens, Cervières

Informations pratiques

L’hiver et le 15 août – Projection cinéma Samedi 19 septembre, 17h00 L’Orée – De fils en liens Loire

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Film de Jean-Baptiste Perret. Projection suivie d’une rencontre et d’un apéritif.

Dans le massif central où la solitude des êtres se confronte sans cesse à la puissance des paysages et à la présence animale, quatre habitants sont amenés à se confier les uns aux autres. Sur ces terres froides, on raconte qu’il n’y a que deux saisons : l’hiver et le 15 août. Jean-Marc, Christiane, Jean-Claude et Marion les traversent résolument, chacun avec des moyens qui leur sont propres, tandis qu’ils sont eux-mêmes parcourus par des forces singulières. Le film explore leurs histoires et les remèdes qu’ils inventent pour se guérir.

Réservation obligatoire au 0477249871 ou à contact@loree-forez.fr

L’Orée – De fils en liens 28 rue du Puy Magnol 42440 Cervières Cervières 42440 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 24 98 71 https://www.loree-forez.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0477249871 »}] [{« link »: « mailto:contact@loree-forez.fr »}]

Film de Jean-Baptiste Perret. Projection suivie d’une rencontre et d’un apéritif.

©Jean Baptiste Perret