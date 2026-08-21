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L’homme Semence, Salle des Fêtes d’Entrages, Entrages

dimanche 20 septembre 2026 · Salle des Fêtes d'Entrages · Entrages

L’homme Semence, Salle des Fêtes d’Entrages, Entrages

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des Fêtes d'Entrages
Adresse
04000 Entrages
Ville
Entrages
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
Participation au Chapeau

L’homme Semence Dimanche 20 septembre, 15h00 Salle des Fêtes d’Entrages Alpes-de-Haute-Provence

Participation au Chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:05:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:05:00+02:00

Lecture théâtralisée du texte de Jean DAROT. Il est lu, chanté et mis en scène par Miquela BRAMERIE, Joia F-NEYTON et Paul SARAGOSSA.

Salle des Fêtes d’Entrages 04000 Entrages Entrages Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lecture théâtralisée du texte de Jean DAROT. Il est lu, chanté et mis en scène par Miquela BRAMERIE, Joia F-NEYTON et Paul SARAGOSSA.

© Joëlle CAMPO