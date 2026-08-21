L’homme Semence, Salle des Fêtes d’Entrages, Entrages
dimanche 20 septembre 2026 · Salle des Fêtes d'Entrages · Entrages
Informations pratiques
L’homme Semence Dimanche 20 septembre, 15h00 Salle des Fêtes d’Entrages Alpes-de-Haute-Provence
Participation au Chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:05:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:05:00+02:00
Lecture théâtralisée du texte de Jean DAROT. Il est lu, chanté et mis en scène par Miquela BRAMERIE, Joia F-NEYTON et Paul SARAGOSSA.
Salle des Fêtes d’Entrages 04000 Entrages Entrages Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lecture théâtralisée du texte de Jean DAROT. Il est lu, chanté et mis en scène par Miquela BRAMERIE, Joia F-NEYTON et Paul SARAGOSSA.
© Joëlle CAMPO