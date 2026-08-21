L’homme Semence, Salle des Fêtes d’Entrages, Entrages

Informations pratiques

L’homme Semence Dimanche 20 septembre, 15h00 Salle des Fêtes d’Entrages Alpes-de-Haute-Provence

Participation au Chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:05:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:05:00+02:00

Lecture théâtralisée du texte de Jean DAROT. Il est lu, chanté et mis en scène par Miquela BRAMERIE, Joia F-NEYTON et Paul SARAGOSSA.

Salle des Fêtes d’Entrages 04000 Entrages Entrages Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lecture théâtralisée du texte de Jean DAROT. Il est lu, chanté et mis en scène par Miquela BRAMERIE, Joia F-NEYTON et Paul SARAGOSSA.

© Joëlle CAMPO