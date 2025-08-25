L’HOMME V Piste de BMX Machecoul-Saint-Même

L’HOMME V Piste de BMX Machecoul-Saint-Même vendredi 29 mai 2026.

L’HOMME V

Piste de BMX Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Dans cette pièce acrobatique et dansée en solo BMX, accompagnée au son du violoncelle live, Vincent Warin propose une rencontre surprenante. Tour à tour facétieux, dominateur et caressant avec son BMX, il joue de toutes les contraintes de la mécanique… Il transforme aussi ce que l’on prend d’abord pour un solo en un pas de deux sensuel et sous tension. Les portés, les lancers, les déséquilibres sur le fil s’enchaînent au rythme des crissements du violoncelle. Puis la mélodie s’installe, électrisant le ballet offert par ce couple bien assorti.

L’être humain n’est plus, le vélo s’efface, et jaillit une entité nouvelle l’Homme V.

Dès 4 ans

Durée: 35 min .

Piste de BMX Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire

