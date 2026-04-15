Venez fêter Mai à vélo, Place des halles, Machecoul-saint-même, Machecoul-Saint-Même

Venez fêter Mai à vélo Mercredi 27 mai, 09h00 Place des halles, Machecoul-saint-même Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T09:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T09:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:30:00+02:00

Venez fêter mai à vélo en rencontrant des acteurs locaux des modes actifs !

Au programme : stands, jeux, diagnostic de votre vélo, balades à pied et à vélo, démonstration d’un vélo adapté pour transporter un fauteuil.

Seront présents : l’Atelier 2 Olivier, Le Guidon Machecoulais, Le Collectif vélo & marche, l’association Les Etoiles Veillantes, ainsi que Sud Retz Atlantique Communauté.

Place des halles, Machecoul-saint-même Pl des halles Machecoul-Saint-Même 44270 Machecoul Loire-Atlantique Pays de la Loire

Stands, Jeux et balades