Venez fêter Mai à vélo, Place des halles, Machecoul-saint-même, Machecoul-Saint-Même
Venez fêter Mai à vélo, Place des halles, Machecoul-saint-même, Machecoul-Saint-Même mercredi 27 mai 2026.
Venez fêter Mai à vélo Mercredi 27 mai, 09h00 Place des halles, Machecoul-saint-même Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T09:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T09:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:30:00+02:00
Venez fêter mai à vélo en rencontrant des acteurs locaux des modes actifs !
Au programme : stands, jeux, diagnostic de votre vélo, balades à pied et à vélo, démonstration d’un vélo adapté pour transporter un fauteuil.
Seront présents : l’Atelier 2 Olivier, Le Guidon Machecoulais, Le Collectif vélo & marche, l’association Les Etoiles Veillantes, ainsi que Sud Retz Atlantique Communauté.
Place des halles, Machecoul-saint-même Pl des halles Machecoul-Saint-Même 44270 Machecoul Loire-Atlantique Pays de la Loire
Stands, Jeux et balades
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