DES NUITS POUR VOIR LE JOUR Machecoul-Saint-Même
DES NUITS POUR VOIR LE JOUR Machecoul-Saint-Même mercredi 13 mai 2026.
DES NUITS POUR VOIR LE JOUR
14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Cirque et Théâtre
Un spectacle immersif et résolument lumineux !
À travers un auto-corps-trait, touchant et réjouissant, Katell Le Brenn explore l’intensité d’une pratique physique de femme acrobate, ses renoncements et ses acceptations. Jusqu’où va l’artiste dans l’épreuve du corps ? En mots et en actes, elle emporte dans son histoire vertigineuse. Sur des variations de beatboxing ou de Schubert, l’universalité du corps résonne en chacun.e de nous. Une ode à la vie à travers les âges, alors que tout tombe à la renverse. La tête à l’envers pour voir le monde à l’endroit. Servie par une mise en scène audacieuse et surprenante, un spectacle immersif et résolument lumineux ! .
14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45
English :
Circus and Theatre
German :
Zirkus und Theater
Italiano :
Circo e teatro
Espanol :
Circo y teatro
L’événement DES NUITS POUR VOIR LE JOUR Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Sud Retz Atlantique