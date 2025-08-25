DES NUITS POUR VOIR LE JOUR Machecoul-Saint-Même

DES NUITS POUR VOIR LE JOUR

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Cirque et Théâtre

Un spectacle immersif et résolument lumineux !

À travers un auto-corps-trait, touchant et réjouissant, Katell Le Brenn explore l’intensité d’une pratique physique de femme acrobate, ses renoncements et ses acceptations. Jusqu’où va l’artiste dans l’épreuve du corps ? En mots et en actes, elle emporte dans son histoire vertigineuse. Sur des variations de beatboxing ou de Schubert, l’universalité du corps résonne en chacun.e de nous. Une ode à la vie à travers les âges, alors que tout tombe à la renverse. La tête à l’envers pour voir le monde à l’endroit. Servie par une mise en scène audacieuse et surprenante, un spectacle immersif et résolument lumineux ! .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45

