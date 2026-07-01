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L’Hôtel de Cordon – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Hôtel de Cordon, Chambéry

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Cordon · Chambéry

L’Hôtel de Cordon – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Hôtel de Cordon, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Cordon
Adresse
71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Entrée libre

L’Hôtel de Cordon – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur du centre ancien, pénétrez à l’intérieur d’un ancien hôtel particulier et découvrez l’exposition sur l’histoire de la ville de Chambéry et son patrimoine.

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr
Au cœur du centre ancien, pénétrez à l’intérieur d’un ancien hôtel particulier et découvrez l’exposition sur l’histoire de la ville de Chambéry et son patrimoine.

© GAROFOLIN / GRAND CHAMBERY

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