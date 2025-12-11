L’hôtel de la Bonbonnière en lumière Bayeux

L’hôtel de la Bonbonnière en lumière

Hôtel la Bonbonnière Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L’hôle de la Bonbonnière participe aux circuits des illuminations des hôtels particuliers de Bayeux .

Hôtel la Bonbonnière Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 28 28

