L’hôtel de la Bonbonnière en lumière Bayeux
L’hôtel de la Bonbonnière en lumière Bayeux samedi 30 mai 2026.
L’hôtel de la Bonbonnière en lumière
Hôtel la Bonbonnière Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
L’hôle de la Bonbonnière participe aux circuits des illuminations des hôtels particuliers de Bayeux .
Hôtel la Bonbonnière Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 28 28
English : L’hôtel de la Bonbonnière en lumière
L’événement L’hôtel de la Bonbonnière en lumière Bayeux a été mis à jour le 2025-12-11 par Conseil Départemental du Calvados