L’Hôtel de Ville de Chambéry, Hôtel de Ville de Chambéry, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Chambéry · Chambéry
Informations pratiques
L’Hôtel de Ville de Chambéry Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Chambéry Savoie
Sur inscription en ligne à partir du 4 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Découvrez l’histoire et le patrimoine de l’Hôtel de Ville, en compagnie d’un guide-conférencier et de l’élu en charge du Patrimoine.
Sur inscription en ligne à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr
Hôtel de Ville de Chambéry place de l’Hôtel de Ville 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] [{« link »: « http://www.chambery.fr »}]
Découvrez l’histoire et le patrimoine de l’Hôtel de Ville, en compagnie d’un guide-conférencier et de l’élu en charge du Patrimoine.
©VAH_CHAMBERY
À voir aussi à Chambery (Savoie)
- Atelier crème hydratante visage et roll-on contour des yeux, Ateliers Octopodes, Chambéry 4 juillet 2026
- Atelier couture « mon premier sac », Ateliers Octopodes, Chambéry 4 juillet 2026
- Découverte de l’argentique, Ateliers Octopodes, Chambéry 5 juillet 2026
- Atelier cyanotype, Ateliers Octopodes, Chambéry 5 juillet 2026
- Atelier Mensuel Aquarelle, Ateliers Octopodes, Chambéry 7 juillet 2026