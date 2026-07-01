L’Hôtel de Ville de Chambéry, Hôtel de Ville de Chambéry, Chambéry

Informations pratiques

L’Hôtel de Ville de Chambéry Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Chambéry Savoie

Sur inscription en ligne à partir du 4 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Découvrez l’histoire et le patrimoine de l’Hôtel de Ville, en compagnie d’un guide-conférencier et de l’élu en charge du Patrimoine.

Sur inscription en ligne à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr

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Découvrez l’histoire et le patrimoine de l’Hôtel de Ville, en compagnie d’un guide-conférencier et de l’élu en charge du Patrimoine.

©VAH_CHAMBERY