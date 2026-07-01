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L’Hôtel de Ville de Chambéry, Hôtel de Ville de Chambéry, Chambéry

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Chambéry · Chambéry

L’Hôtel de Ville de Chambéry, Hôtel de Ville de Chambéry, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville de Chambéry
Adresse
place de l'Hôtel de Ville 73000 Chambéry
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Sur inscription en ligne à partir du 4 septembre

L’Hôtel de Ville de Chambéry Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Chambéry Savoie

Sur inscription en ligne à partir du 4 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Découvrez l’histoire et le patrimoine de l’Hôtel de Ville, en compagnie d’un guide-conférencier et de l’élu en charge du Patrimoine.
Sur inscription en ligne à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr

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©VAH_CHAMBERY

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