L’Hôtel du Libre-Echange en théâtre chanté salle des fêtes 18350 Blet Beauce la Romaine Samedi 6 juin, 20h00 Entrée tarif unique à 12 euros

La Troupe Art&Miz revisite la pièce de théâtre de Georges Feydeau.

L’association Les Amis de la bibliothèque de Blet est heureuse de vous présenter la Compagnie Art&Miz et son nouveau spectacle : Adaptation de l’Œuvre de Feydeau : Hôtel du Libre-Échange en théâtre chanté

A la salle des fêtes de Blet le 06 juin 2026 à 20h.

La Troupe Art&Miz revisite la pièce de théâtre de Georges Feydeau.

La pièce, en 3 actes, repose sur des quiproquos, des situations absurdes et un rythme effréné. L’histoire tourne autour de Pinglet, un homme marié mais volage, qui tente de séduire Marcelle, l’épouse de son ami Paillardin. Pour leur rendez-vous clandestin, il choisit l’Hôtel du Libre-Échange, un établissement douteux où les couples illégitimes se retrouvent. Mais le hasard fait que plusieurs personnages, y compris Paillardin, sa femme, et d’autres connaissances, se retrouvent dans le même hôtel au même moment, déclenchant une série de malentendus et de situations cocasses.

Art&Miz transforme cette pièce en théâtre chanté, en intégrant différentes chansons et regroupant une trentaine de comédiens et solistes sur scène.

Bande annonce :

[https://drive.google.com/file/d/1195sx9QIW_t5LvPdv9QRULYdC0GtrToO/view?usp=drive_link](https://drive.google.com/file/d/1195sx9QIW_t5LvPdv9QRULYdC0GtrToO/view?usp=drive_link)

Pour tout renseignement, merci de nous contacter par mail : [bibliothequedeblet@orange.fr](mailto:bibliothequedeblet@orange.fr) ou par téléphone au 06 61 50 80 02

Site: www.artetmiz.fr

Prix des billets : 12 euros tarif unique

Réservation sur Hello Asso à l’adresse suivante :

[https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-bibliotheque-de-blet/evenements/l-hotel-du-libre-echange](https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-bibliotheque-de-blet/evenements/l-hotel-du-libre-echange)

ou vente de billets sur place avant le spectacle, selon places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T23:00:00.000+02:00

1

http://www.artetmiz.fr bibliothequedeblet@orange.fr 06 61 50 80 02

salle des fêtes 18350 Blet chemin du gouffre Ouzouer-le-Marché Beauce la Romaine 41240 Loir-et-Cher



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

