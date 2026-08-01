L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale Maison de Vaulabelle Châtel-Censoir

Informations pratiques

Châtel-Censoir

L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale

Maison de Vaulabelle 10 rue Vaulabelle Châtel-Censoir Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:45:00

fin : 2026-08-29 19:15:00

Date(s) :

2026-08-29

À l’ouverture de la saison, le tableau qui fait la fierté de L’Hôtel du Pin sylvestre a disparu… qui est coupable ?

L’hôtel du pin sylvestre, une comédie musicale et policière

Écrite par Sarah & Marie Nardon et composée par Sarah Nardon & Alexandre Laugier

Interprétée par Sarah Dupont d’Isigny, Sarah Nardon, Nina Despres, Marco Tarrier et Alexandre Lugier

Le samedi 29 août 2026 à 17h

à la Maison de Vaulabelle

10, rue Vaulabelle 89660 Châtel-Censoir .

Maison de Vaulabelle 10 rue Vaulabelle Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté francois@canivet.eu

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English : L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale

L’événement L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-08-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)