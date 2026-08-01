UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtel-Censoir

L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale Maison de Vaulabelle Châtel-Censoir

samedi 29 août 2026 · Maison de Vaulabelle · Châtel-Censoir

L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale Maison de Vaulabelle Châtel-Censoir

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
16:45:00
Lieu
Maison de Vaulabelle
Adresse
10 rue Vaulabelle
Ville
89660 Châtel-Censoir
Département
Yonne
Tarif
0 0 Tarif réduit Tarif jeunes

Châtel-Censoir

L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale

Maison de Vaulabelle 10 rue Vaulabelle Châtel-Censoir Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:45:00
fin : 2026-08-29 19:15:00

Date(s) :
2026-08-29

À l’ouverture de la saison, le tableau qui fait la fierté de L’Hôtel du Pin sylvestre a disparu… qui est coupable ?
L’hôtel du pin sylvestre, une comédie musicale et policière
Écrite par Sarah & Marie Nardon et composée par Sarah Nardon & Alexandre Laugier
Interprétée par Sarah Dupont d’Isigny, Sarah Nardon, Nina Despres, Marco Tarrier et Alexandre Lugier
Le samedi 29 août 2026 à 17h
à la Maison de Vaulabelle
10, rue Vaulabelle 89660 Châtel-Censoir   .

Maison de Vaulabelle 10 rue Vaulabelle Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   francois@canivet.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale

L’événement L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-08-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)