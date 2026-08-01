L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale Maison de Vaulabelle Châtel-Censoir
samedi 29 août 2026 · Maison de Vaulabelle · Châtel-Censoir
Informations pratiques
Châtel-Censoir
L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale
Maison de Vaulabelle 10 rue Vaulabelle Châtel-Censoir Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:45:00
fin : 2026-08-29 19:15:00
Date(s) :
2026-08-29
À l’ouverture de la saison, le tableau qui fait la fierté de L’Hôtel du Pin sylvestre a disparu… qui est coupable ?
L’hôtel du pin sylvestre, une comédie musicale et policière
Écrite par Sarah & Marie Nardon et composée par Sarah Nardon & Alexandre Laugier
Interprétée par Sarah Dupont d’Isigny, Sarah Nardon, Nina Despres, Marco Tarrier et Alexandre Lugier
Le samedi 29 août 2026 à 17h
à la Maison de Vaulabelle
10, rue Vaulabelle 89660 Châtel-Censoir .
Maison de Vaulabelle 10 rue Vaulabelle Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté francois@canivet.eu
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English : L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale
L’événement L’Hôtel du Pin sylvestre Comédie musicale Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-08-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)