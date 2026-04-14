L’hymne – par la Cie Méliodore, Salle de Variétés Bonne Garde, Nantes

L’hymne – par la Cie Méliodore Samedi 25 avril, 21h00 Salle de Variétés Bonne Garde Loire-Atlantique

4 € à 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00

Un père de famille, ouvrier, rentre tous les soirs ivre de fatigue et d’alcool. A la maison, son petit monde essaie de survivre. Au coeur de la nuit, quand il est à bout, l’homme chante à tue-tête l’hymne national et réveille tout le monde. C’en est trop pour la société qui décide de les « aider », tous vont contribuer à régler leur cas. L’homme les remerciera à sa façon….

Salle de Variétés Bonne Garde 2 rue Paul Théry, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689 »}]

Un ouvrier brisé par l’alcool rentre chaque soir semer le chaos. Bonne Garde Théâtre