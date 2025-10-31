Libellules, papillons et compagnie Neuvy-le-Roi

Libellules, papillons et compagnie

La Moucherie, Etang d’Arguillonnières Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

2026-06-06

Partez à la découverte des libellules, papillons et autres joyaux ailés qui peuplent les rives du lac. Observez, apprenez et laissez-vous émerveiller en famille ou entre amis au cœur de la nature !

La Moucherie, Etang d’Arguillonnières Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Discover the dragonflies, butterflies and other winged gems that inhabit the shores of the lake. Observe, learn and marvel with family and friends in the heart of nature!

