Libellules, papillons et compagnie Neuvy-le-Roi

Libellules, papillons et compagnie
La Moucherie, Etang d’Arguillonnières Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
2026-06-06
Partez à la découverte des libellules, papillons et autres joyaux ailés qui peuplent les rives du lac. Observez, apprenez et laissez-vous émerveiller en famille ou entre amis au cœur de la nature !
La Moucherie, Etang d’Arguillonnières Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com
English :
Discover the dragonflies, butterflies and other winged gems that inhabit the shores of the lake. Observe, learn and marvel with family and friends in the heart of nature!
