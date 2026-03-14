Libercourt plage

base de loisir de l’émolière Libercourt Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-30

Libercourt plage, votre destination vacances

Pour la 19e année, la ville de Libercourt, commune dynamique de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, transforme la base de loisirs de l’Emolière en station balnéaire du jeudi 31 juillet au samedi 9 août 2025. Cette manifestation remporte depuis sa création un succès retentissant dans toute la région. En témoignent la barre des 16 400 visiteurs franchie en 2024. Cette année, la thématique Histoire des quartiers, histoire de la région invitera les habitants à redécouvrir le riche patrimoine de leur environnement. Il y aura des structures gonflables aquatiques, des activités créatives sportives, un feu d’artifice et des spectacles le week-end. .

base de loisir de l’émolière Libercourt 62820 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 10 50 hoteldeville@libercourt.fr

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Libercourt plage, your vacation destination

L’événement Libercourt plage Libercourt a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Lens-Liévin