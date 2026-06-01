Librairie Utopia x Terre de liens, Arènes de Lutèce, Paris

Librairie Utopia x Terre de liens 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Comprendre la préservation des terres agricoles, le soutien à une agriculture durable avec Terre de liens et la librairie UTOPIA pour découvrir une sélection de livres en lien avec l’agriculture. Une belle occasion de prolonger l’expérience des JNAGRI… le nez dans les livres !

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

La Librairie Utopia et l’association Terre de liens vous invitent à flâner parmi une sélection d’ouvrages autour de l’agriculture, et à discuter de l’avenir des futures générations agricoles. #agridemain #jnagri2025 #jnagri

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