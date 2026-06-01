Librairie Utopia x Terre de liens, Arènes de Lutèce, Paris
Librairie Utopia x Terre de liens, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.
Librairie Utopia x Terre de liens 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Comprendre la préservation des terres agricoles, le soutien à une agriculture durable avec Terre de liens et la librairie UTOPIA pour découvrir une sélection de livres en lien avec l’agriculture. Une belle occasion de prolonger l’expérience des JNAGRI… le nez dans les livres !
Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
La Librairie Utopia et l’association Terre de liens vous invitent à flâner parmi une sélection d’ouvrages autour de l’agriculture, et à discuter de l’avenir des futures générations agricoles. #agridemain #jnagri2025 #jnagri
DR
À voir aussi à Paris (Paris)
- SON ODEUR APRES LA PLUIE Essaion de Paris Paris 1 juin 2026
- GOOSE – Elysee Montmartre Paris 1 juin 2026
- Exposition « C’était Paris en 1970 » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris 1 juin 2026
- VERTE EST LA NUIT #9 : La Maroquinerie Paris 1 juin 2026
- CinéKids, les dernières séances de la thématique Frères et sœurs pour les petit·es cinéphiles ! Forum des images Paris 1 juin 2026