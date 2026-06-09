Liburuaren aurkezpena-présentation de livre en basque Ossès
Liburuaren aurkezpena-présentation de livre en basque Ossès mardi 9 juin 2026.
Ossès
Liburuaren aurkezpena-présentation de livre en basque
Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Livre Belaunaldien arteko katebegia. Idazlea Josu Urrutikoetxea. .
Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com
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English : Liburuaren aurkezpena-présentation de livre en basque
L’événement Liburuaren aurkezpena-présentation de livre en basque Ossès a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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