Ossès

Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque

Place d’Ahaize Mendi Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Film 20000 erle espezie. Avant la projection DJ Astak. Restauration et buvette. .

Place d’Ahaize Mendi Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com

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English : Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque

L’événement Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque Ossès a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque