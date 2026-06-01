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Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque Ossès

Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque Ossès

Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque Ossès samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place d'Ahaize Mendi

Ville : 64780 Ossès

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ossès

Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque

Place d’Ahaize Mendi Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Film 20000 erle espezie. Avant la projection DJ Astak. Restauration et buvette.   .

Place d’Ahaize Mendi Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47  librairie.menta@gmail.com

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English : Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque

L’événement Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque Ossès a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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