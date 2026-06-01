Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque Ossès
Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque Ossès samedi 13 juin 2026.
Ossès
Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque
Place d’Ahaize Mendi Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Film 20000 erle espezie. Avant la projection DJ Astak. Restauration et buvette. .
Place d’Ahaize Mendi Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com
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English : Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque
L’événement Zinema Kapoan cinéma en plein air en basque Ossès a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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