L’identité ou qui suis-je ? Hôtel de ville Arbois

L’identité ou qui suis-je ?

Hôtel de ville, 10 Rue de l'Hôtel de Ville, Arbois, Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-01-06 18:00:00

Début : 2026-01-06 18:00:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Nouvelle conférence de Jean-Daniel Girardin et Michel Vernus L’identité ou qui suis-je ?

Singularité d’une personne, l’identité est-elle définie seulement par la fameuse et récente carte d’identité ? Elle pose la question de l’origine de cette originalité est-elle innée ou est-elle acquise et construite ? Et en ce cas, comment ? Se connaître soi-même est si difficile. Toutes ces questions qui se posent pour une personne semblent se poser de manière semblable pour un groupe, qu’il soit par exemple régional ou national… Dans quelle mesure, l’affirmation de l’identité peut-elle être à l’origine d’excès ? Sa défense et sa protection ont-elles constitué des ressorts puissants de la création littéraire, voire de toute création artistique ? .

Hôtel de ville, 10 Rue de l'Hôtel de Ville, Arbois 39600, Jura, Bourgogne-Franche-Comté

English : L’identité ou qui suis-je ?

