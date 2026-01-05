De ferme en ferme au Coeur du Jura

Arbois Poligny Salins Coeur du Jura

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

Le Jura de Ferme en Ferme repart pour une nouvelle édition !

Découvrez le Jura à travers ses fermes et ses producteurs locaux !

Explorez des lieux uniques, goûtez des produits authentiques et échangez avec celles et ceux qui façonnent notre territoire. Une aventure à ne pas manquer !

Programme 2026 en préparation .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 48 66 37 elvinapi@hotmail.com

English : De ferme en ferme au Coeur du Jura

