De ferme en ferme au Coeur du Jura Arbois
De ferme en ferme au Coeur du Jura
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25
Le Jura de Ferme en Ferme repart pour une nouvelle édition !
Découvrez le Jura à travers ses fermes et ses producteurs locaux !
Explorez des lieux uniques, goûtez des produits authentiques et échangez avec celles et ceux qui façonnent notre territoire. Une aventure à ne pas manquer !
Programme 2026 en préparation .
+33 6 73 48 66 37 elvinapi@hotmail.com
De ferme en ferme au Coeur du Jura
