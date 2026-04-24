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Foire aux plantes, fleurs et légumes Route de Villette Arbois

Foire aux plantes, fleurs et légumes Route de Villette Arbois vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Route de Villette

Adresse : Jardins de l'Ethole

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arbois

Foire aux plantes, fleurs et légumes

Route de Villette Jardins de l’Ethole Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :
2026-05-08

L’association Les Jardiniers Val de Cuisance vous propose leur foire aux plantes, fleurs et légumes et vente de plants –aux jardins de l’Ethole

Buvette et gaufres
Navettes centre-ville <-> Éthole !
Des navettes en minibus seront mises en place au départ de l’abribus de la Promenade des Tiercelines pour vous amenez sur les jardins de l’Éthole et la brocante des Sapeurs-pompiers !

Organisateur LES JARDINIERS DU VAL DE CUISANCE   .

Route de Villette Jardins de l’Ethole Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté   jlou25@gmail.com

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English : Foire aux plantes, fleurs et légumes

L’événement Foire aux plantes, fleurs et légumes Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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