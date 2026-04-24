Foire aux plantes, fleurs et légumes Route de Villette Arbois
Foire aux plantes, fleurs et légumes Route de Villette Arbois vendredi 8 mai 2026.
Arbois
Foire aux plantes, fleurs et légumes
Route de Villette Jardins de l’Ethole Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’association Les Jardiniers Val de Cuisance vous propose leur foire aux plantes, fleurs et légumes et vente de plants –aux jardins de l’Ethole
Buvette et gaufres
Navettes centre-ville <-> Éthole !
Des navettes en minibus seront mises en place au départ de l’abribus de la Promenade des Tiercelines pour vous amenez sur les jardins de l’Éthole et la brocante des Sapeurs-pompiers !
Organisateur LES JARDINIERS DU VAL DE CUISANCE .
Route de Villette Jardins de l’Ethole Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté jlou25@gmail.com
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English : Foire aux plantes, fleurs et légumes
L’événement Foire aux plantes, fleurs et légumes Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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