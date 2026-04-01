RiverBlue Le Grand Théâtre de Poche Arbois

Arbois

RiverBlue

Le Grand Théâtre de Poche 43 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 20:15:00

Date(s) :

2026-04-24

Projection du documentaire RiverBlue vostfr

En Chine, il est possible de prédire la couleur à la mode cette saison en regardant la teinte de la rivière. . Tel est le constat de ce documentaire. On y suit Mark Angelo, expert et militant canadien dans son analyse des cours d’eau affectés par les produits chimiques que déversent les usines textiles travaillant pour la mode. Réalisé par Roger Williams, David Mcllvride en 2016.

Sur inscription. Places limitées à 20 personnes

Dans le cadre de la Fashion Revolution Week

Programme

> Mercredi 22 avril de 14h à 18h30

Aimer pour ne pas jeter Ecris une lette d’amour à ton vêtement favori

Les vêtements d’amour durent, écris à ton Crush ! Passes à la boutique et prends le temps d’écrire une lettre d’amour à ton vêtement favori, qu’il soit encore parmi-nous ou gravé dans ta mémoire.

Boutique Crush, 37 rue de Courcelles

Entrée libre

> Jeudi 23 avril de 18h30 à 20h15

Projection du documentaire The True Cost vostfr

The True Cost est un documentaire révolutionnaire qui lève le voile sur une industrie invisible et nous force à nous demander qui paie le prix de nos vêtements. Il nous ouvre, d’une façon unique en son genre, les yeux sur la vie et l’environnement des nombreuses personnes qui sont derrière nos vêtements. Réalisé par Andrew Morgan, 2015.

Le Grand Théâtre de Poche, 43 rue de Courcelles

Entrée libre sur inscription. Places limitées à 20 personnes

> Samedi 25 avril de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Pop-up & Vernissage

A la découverte de l’univers excentrique et coloré d’Anita Kirppis artiste, vidéaste et Djette salvadorienne basée à Genève. À essayer jusqu’au 23 Mai casquettes, bijoux de corps, de sacs ou de téléphone faits avec amour à partir de matériaux récupérés, pièces uniques garanties !

17h avec ou sans alcool, viens lever ton verre pour Natalia et pour le lancement officiel de la nouvelle collection LUNDI PISCINE!

Crush, 37 rue de Courcelles

Entrée libre

> Samedi 25 avril de 22h à 1h

Djset + happening *

Venez danser sur les mixs chauds et planants d’Anita Kirppis, mêlent afro-latin, techno, EDM et dancehall, générant paillettes, émotion, sueur et transe collective. Elle redonne à ces sons toute leur place et légitimité sur une scène qui les a trop longtemps dénigrés ou oubliés.

*Parce que la seconde main c’est stylé

Les Archives, 1 rue du Vieux Château

Entrée libre

> Dimanche 26 avril de 14h à 17h30

Workshop upcycling

> Lundi 27 avril de 9h30 à 13h

Plongez dans l’univers créatif d’Anita Kirppis Studio lors d’un workshop où vous transformerez perles, bijoux cassés, cordes et autres éléments oubliés en nouveaux bijoux et accessoires uniques pour corps, sacs ou téléphones. Dans un esprit d’upcycling, vous apprendrez des techniques simples et accessibles comme le macramé et le tis sage de perles, pour concevoir vos propres créations. Le matériel est fourni mais vous pouvez apporter vos bijoux cassés si vous le souhaitez.

Crush, 37 rue de Courcelles, Arbois

50€ sur inscription places limitées à 6 personnes par jour

La Fashion Revolution Week est une campagne mondiale d’activisme pour une mode juste qui a été créée depuis Londres en 2013 par la Fashion Revolution. Née le lendemain de l’effondrement du Rana Plaza (une usine de production textile pour des marques de Fast Fashion) 24 avril 2013 à Dacca au Bangladesh. ONG milite pour un système de mode propre, sûr, équitable, transparent et responsable par le biais de la recherche, de l’éducation et du plaidoyer. Les enjeux de pollution, de santé et d’exploitation qui découlent de la surproduction et de la consommation de marques de Fast et Ultra Fast Fashion sont des enjeux de bien commun. Chaque année durant une semaine au mois d’avril, en commémoration de ce drame a lieu la Fashion Revolution Week dans plus de 80 pays, cette campagne vise à sensibiliser aux impacts sociaux et environnementaux de l’industrie de la mode à travers des ateliers, des projections, des actions publiques. En France c’est 14 villes de France Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Arrens-Marsous, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Poitiers, Angers, Chemillé en Anjou, Nantes, Saint-Etienne et désormais Arbois qui se mobilisent pour vous préparer des journées de rencontres, d’échanges, de sensibilisations et de partages créatifs. Nous avons plus que jamais besoin de lien. Cette année, la campagne est placée sous le signe de l’Action Collective parce que la révolution est un acte collectif !

Boutique Crush

Crush est un espace de rencontres , de créations et de vente dédié à l’amour du textile.

Votre nouveau crush se trouve forcément ici.

– sélection seconde main

– créations textiles

– ateliers textiles

– invitées surprises .

Le Grand Théâtre de Poche 43 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté crush@ik.me

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English : RiverBlue

L’événement RiverBlue Arbois a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA