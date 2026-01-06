Brocante des pompiers Zone de l’Ethole Arbois

Brocante des pompiers

Zone de l’Ethole Route de Villeneuve-d’Aval Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

La traditionnelle Brocante des Sapeurs-Pompiers d’Arbois revient pour une nouvelle journée conviviale et animée !

ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU

Cette année, la brocante se rapproche de la nouvelle caserne.

Rendez-vous Zone de l’Éthole à Arbois.

Suite au déménagement de la caserne, la manifestation se tiendra désormais à proximité directe des nouveaux locaux des pompiers. Merci de bien prendre en compte ce changement d’emplacement et de relayer l’information autour de vous.

Une journée placée sous le signe des bonnes affaires

Comme chaque année, exposants et visiteurs se retrouveront pour chiner, vendre, échanger et partager un moment convivial.

Buvette et restauration

Sur place, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Arbois proposera buvette et restauration salée & sucrée tout au long de la journée.

Inscriptions exposants .

Zone de l’Ethole Route de Villeneuve-d’Aval Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 84 56 56 brocante8maipompiersarbois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante des pompiers

L’événement Brocante des pompiers Arbois a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA