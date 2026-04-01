Rendez-vous jeux Le 13 Arbois

Arbois

Rendez-vous jeux

Le 13 13 grande rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01 2026-06-05

Tous les premiers vendredis du mois, salle d’expo, ai 1er étage

Qui dominera le plateau ?

Venez jouer avec vos jeux ou découvrir ceux des autres !

Les boissons et grignotages sont les bienvenus. .

Le 13 13 grande rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 82 26 unprojetcitoyen@gmail.com

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English : Rendez-vous jeux

L’événement Rendez-vous jeux Arbois a été mis à jour le 2026-04-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA