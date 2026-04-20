Ça chauff en Arbois Squarre Sarret de Grozon Arbois

Arbois

Ça chauff en Arbois

Squarre Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Ça chauffe en Arbois, festival d’avant-première de théâtre de rue, est un rendez-vous artistique unique dédié à la découverte de créations inédites, présentées pour la première fois en espace public.

Pendant deux jours, le square Sarret de Grozon et ses environs se transformeront en véritables scènes à ciel ouvert, invitant les spectateurs à vivre une expérience immersive et accessible à tous.

Ce festival met à l’honneur des compagnies émergentes et confirmées de la région, venues tester leurs spectacles avant leur diffusion officielle.

Théâtre, danse, clown, déambulations musicales et performances se croisent pour offrir une programmation riche, audacieuse et surprenante.

Au cœur de l’événement, une volonté forte rapprocher l’art du public, abolir les frontières entre artistes et spectateurs, et donner à l’espace urbain toute sa dimension conviviale et créative. Chaque représentation devient un moment de partage, d’émotion et de rencontre.

Le festival se veut également un lieu d’échange et de réflexion, où professionnels et publics peuvent dialoguer autour des spectacles, des processus de création et des enjeux du spectacle vivant en espace public.

Les retours du public constituent une ressource précieuse, presque indispensable, pour les artistes. Ils permettent d’évaluer la réception réelle de leur création, de corriger les incompréhensions, de renforcer les moments forts, de clarifier certaines intentions et d’ajuster le rythme du spectacle.

Gratuit et ouvert à tous, ce festival s’adresse aussi bien aux passionnés de spectacle vivant qu’aux curieux de passage. En famille, entre amis ou en solo, chacun est invité à se laisser surprendre par la magie de ce moment unique.

Un événement qui contribue à dynamiser le territoire et à valoriser le patrimoine local.

Un événement qui crée du lien social à travers des moments de partage et de convivialité.

Avec les compagnies régionales

Cie Sous ton nez

Cie Toque de Tango

Cie Pudding Théâtre

Cie Les Urbaindigènes

Cie Truelle Destin

Collectif de l’autre moitié

Cie Haixama Performance

Cie Idéehaut

Cie l’Etre à toi

Soutenu par la Ville d’Arbois et le Département du Jura, spectacles au chapeau (prix libre).

Lieu Square Sarret de Grozon rue du Vieil Hôpital Champ de mars

Entrée libre, Spectacles au chapeau (prix libre)

Organisateur Ville d’Arbois ; Collectifs de compagnies .

Squarre Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr

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English : Ça chauff en Arbois

L’événement Ça chauff en Arbois Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA